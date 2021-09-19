Road To Ukraine: велосипедист преодолеет 2 500 километров, чтобы помочь детям

Бельгиец украинского происхождения Ярема Венгринович решил проехать 2 500 километров на велосипеде. Он отправился из Бельгии и недавно прибыл в Украину. Его цель – помочь детям из Донбасса.

23-летний парень рассказал, что давно мечтал создать благотворительную организацию и заниматься великим делом. "Я знаю, что делается на востоке Украины, там идет война. Там нужна помощь", – добавляет Ярема Венгринович.

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Неравнодушному парню удалось собрать 10 000 евро для детей, нуждающихся в помощи. Кроме денег, семьи в Луганской области получат одежду и подарки.

Маршрут благодетеля

Все желающие могут присоединиться к благотворительной инициативе по ссылке.

28 августа парень отправился из Брюсселя в Украине. За 23 дня он проехал: Германию, Австрию, Словакию и Польшу. За это время ему удалось собрать средства для создания приюта детям и матерям с востока Украины, которые оказались без жилья. 19 сентября благодетель выехал из Львова на родину своих родителей – в Тернополь. Наконец, Ярема Венгринович поедет в Северодонецк, где должны открыть желанный центр.