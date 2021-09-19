Road To Ukraine: велосипедист подолає 2 500 кілометрів, щоб допомогти дітям

Бельгієць українського походження Ярема Венгринович вирішив проїхати 2 500 кілометрів на велосипеді. Він вирушив з Бельгії та нещодавно прибув до України. Його мета – допомогти дітям з Донбасу.

23-річний хлопець розповів, що давно мріяв створити благодійну організацію та займатися великою справою. "Я знаю, що робиться на сході України, там йде війна. Там потрібна допомога", – додає Ярема Венгринович.

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Небайдужому молодику вдалося зібрати 10 000 євро для дітей, які потребують допомоги. Крім грошей, сім'ї в Луганській області отримають одяг та подарунки.

Маршрут благодійника

Усі охочі можуть долучитися до благодійної ініціативи за посиланням.

28 серпня хлопець вирушив з Брюсселя до України. За 23 дні він проїхав: Німеччину, Австрію, Словаччину та Польщу. За цей час йому вдалося зібрати кошти для створення притулку дітям та матерям зі сходу України, які опинилися без житла. 19 вересня благодійник виїхав зі Львова на Батьківщину своїх батьків – у Тернопіль. Насамкінець, Ярема Венгринович поїде в Северодонецьк, де мають відкрити омріяний центр.