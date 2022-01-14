В Ровно колядники собрали деньги на благотворительность

Жители Ровно праздновали Рождество с соблюдением давних украинских традиций, в частности колядовали. Они объединились для важной цели – собрать средства на благотворительность.

Так, горожане устроили "Звездный Вертеп". Инициатива успела стать традиционной, ведь реализуется уже в пятый раз.

Интересно Украинцам предлагают отдать ненужные подарки на благотворительность: как это сделать

Присоединились все неравнодушные

Участниками праздничного действа стали полицейские, врачи, адвокаты, актеры, художники, журналисты, активисты, депутаты. Вместе им удалось собрать впечатляющую сумму – 72 тысячи гривен. Средства будут направлены на лечение больного ребенка из Дубенского района и поддержку военного АТО.

Наша "Коляда", заряженная положительной энергетикой, искренними эмоциями и теплыми объятиями, летит к тем, кто больше всего в этом нуждается,

– говорится в посте.

Заметим, "звездные" благотворители посетили дома ровенчан и 13 января – на Старый новый год. Они щедровали у всех желающих.

Полный текст публикации "Звездного Вертепа":

Говорят, добро подаренное на Рождество – возвращается старицей весь год!

Пятый год подряд наша "Коляда" заряжена положительной энергетикой, искренними эмоциями и теплыми объятиями, летит к нуждающимся.

Напоминаем, наш Вертеп благотворительный! Сейчас с вашей помощью только за 2 дня "вертепирования" у нас есть 72 тысячи гривен.

Где коляда, там и щедрование!

Готовы ко второй серии?

Заведем Козу в каждый дом!

Щедровщики на пороге!

Кому эмоций, радости и положительной энергии на круглый год?