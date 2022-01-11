Уже вскоре, 1 февраля, организаторы инициативы запустят масштабную "добрую распродажу" подарков. Каждый желающий сможет приобрести их за пожертвования. В проекте принимают участие более 100 украинских благотворительных организаций и фондов.

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Почему это важно

Рациональное потребление – один из ключевых экотрендов последних лет, охватывающий весь мир. Кроме того, поддержка нуждающихся давно стала частью любого сознательного общества. Инициатива выполняет сразу две важные миссии:

позволяет повторно использовать вещи, защищая окружающую среду; дарит возможность улучшить жизнь других, отказавшись от того, что вам не нужно.

Как присоединиться

Отдать организации можно что угодно – вещи, игрушки, украшения и т.д. Представители инициативы подчеркивают, что стоит:

жертвовать только новые вещи;

передавать подарки в оригинальной упаковке (даже если она открыта или повреждена);

отправлять посылки по адресу: город Киев, ОО "Кайнд Челлендж", отделение №93, 0936613139 (оплату доставки просят взять на себя).

Полный текст публикации KIND Challenge:

У вас есть нежелательные подарки? Отдайте их нам!

Мир борется за рациональное и осмысленное потребление и использование, а у нас все еще не принято ходить в гости с пустыми руками. Признайтесь, у вас есть эта полочка в шкафу с подарками, которые вы, возможно, когда-нибудь кому-нибудь подарите (или они пролежат там до второго пришествия)? Слишком много вещей производят и продают только для того, чтобы кто-нибудь пришел в гости "прилично". Мы хотели бы, чтобы все эти вещи использовались и были любимы.

Если после праздников у вас или ваших детей накопились вещи, игрушки, украшения или что-нибудь, которые вам подарили, но какими вы точно не будете пользоваться? Отдайте их нам!

В течение первой недели февраля мы проведем грандиозный Kind sale и лишние вам вещи смогут приобрести за донейты в пользу украинских благотворительных организаций и фондов те, кому они действительно нужны.

Как передать нам подарки для Kind sale:

Пожалуйста, присылайте только новые неиспользуемые вещи. Даже один разок уже считается.

Если сохранилась упаковка, даже открытая – присылайте вещи в оригинальной упаковке.

Отправьте то, что хотите отдать для хорошей распродажи, на 0936613139, ОО "Кайнд Челлендж", г. Киев, отделение №93. Пожалуйста, оплатите доставку.

С 1 февраля ждите грандиозный Kind sale, где подарки, которые кому-то не подошли, можно будет приобрести за донейты более 100 украинских благотворительных организаций и фондов!

#bekind

#kindchallenge