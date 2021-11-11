Ровно постепенно переходит на биотопливо

В Ровно котельные начали процесс перехода на альтернативные источники энергии. Для уменьшения потребления газа ее переводят на биотопливо.

Компания продолжает внедрять план "зеленого перехода" для Ровно. Это позволит уменьшить потребление дорогостоящего газа для теплоснабжения.

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Переход на биотопливо

Так, в городе продолжается строительство крупнейшей станции тепловой генерации на Западной Украине. Привезли уже котлы, которые должны работать на твердом топливе.

В планах компании еще до конца 2021 года запустить в работу эту котельную общей мощностью 20 МВт. В общем в Ровно работают 29 котельных.

В Ровно тепловики планируют создать самую мощную в западном регионе твердотопливную генерацию: за 3 – 4 года переоборудовать до 70% котельных.

Это будет означать меньшую зависимость от колебаний цены на газ в дальнейшем. Большинство тепла будут производиться не из газа, а из местных видов топлива, в частности биомассы.



Котел для твердого топлива / Фото "Ровнотеплоэнерго"

Публикация "Ровнотеплоэнерго":

Зеленый переход для Ровно

Компания "Ровнотеплоэнерго" продолжает внедрять план "зеленого перехода" для Ровно. Это позволит уменьшить потребление дорогостоящего газа для теплоснабжения.

На улице Макарова продолжается строительство самой большой тепловой генерации на западной Украине. Привезли уже котлы, которые должны работать на твердом топливе.

Напомним, что в планах компании уже в этом году запустить в работу котельную на Макарова.