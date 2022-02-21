Конечно, с Апеннинским полуостровом у него из общего, похоже, только название. И все же этот салат довольно вкусный, а главное – удивительно быстрый.
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Ингредиенты:
- 250 граммов копченой колбасы,
- 250 граммов моркови по-корейски (можно сменить свежей натертой морковью),
- 200 граммов консервированной кукурузы,
- 150 граммов свежего огурца,
- 150 граммов майонеза,
- 100 грамм твердого сыра,
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Свежий огурец, сыр и копченую колбасу нарезаем соломкой.
В миску добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски, из которой заранее сливаем лишнюю жидкость.
Заправляем майонезом, перемешиваем и подаем салат "Венеция" на стол. Приятного аппетита!
Быстрый салат "Венеция": смотрите видео