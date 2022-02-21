Конечно, с Апеннинским полуостровом у него из общего, похоже, только название. И все же этот салат довольно вкусный, а главное – удивительно быстрый.

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Ингредиенты:

250 граммов копченой колбасы,

250 граммов моркови по-корейски (можно сменить свежей натертой морковью),

200 граммов консервированной кукурузы,

150 граммов свежего огурца,

150 граммов майонеза,

100 грамм твердого сыра,

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Свежий огурец, сыр и копченую колбасу нарезаем соломкой.

В миску добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски, из которой заранее сливаем лишнюю жидкость.

Заправляем майонезом, перемешиваем и подаем салат "Венеция" на стол. Приятного аппетита!

Быстрый салат "Венеция": смотрите видео