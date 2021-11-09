В самом большом рукотворном лесу мира высадили 50 тысяч саженцев сосны крымской

В Херсонской области в Олешковском лесу высадили более 54 тысяч саженцев крымской сосны. Это произошло в рамках инициативы "высаживаем леса вместе".

К инициативе в Херсонской области присоединились руководство и депутаты областного совета, полицейские, спасатели, работники лесничества и просто неравнодушные местные.

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Депутаты областного совета даже самостоятельно купили 25 тысяч саженцев крымской сосны. Глава Херсонского облсовета Александр Самолейнко вспомнил инициативу президента "Зеленая страна", в рамках которой за 3 года планируют высадить миллиард деревьев.

Думаю, если есть планка посадить 1 миллиард деревьев, то она будет выполнена и будет зеленая страна. Цену кислорода мы сегодня поняли, попав в пандемию. Надеюсь, что Херсонщина будет областью чистого воздуха!

– подчеркнул Самойленко.

Высадка саженцев в Олешковском лесу: смотрите фото

Олешковский лес – это самый большой рукотворный лес в мире. Рядом расположена самая большая в Европе пустыня. Его высадили специально для того, чтобы сдержать разрастание пустыни и прекратить в регионе смерчи и пылевые бури.

Однако в последние годы из-за масштабных вырубок и лесных пожаров территория лесного массива значительно уменьшилась. Так что такие инициативы как раз и должны способствовать восстановлению леса.