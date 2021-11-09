До ініціативи на Херсонщині долучилися керівництво й депутати обласної ради, поліцейські, рятувальники, працівники лісництва й просто небайдужі місцеві.

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Депутати обласної ради навіть самотужки купили 25 тисяч саджанців кримської сосни. Очільник Херсонської облради Олександр Самолейнко пригадав ініціативу президента "Зелена країна", у межах якої за 3 роки планують висадити мільярд дерев.

Думаю, якщо є планка посадити 1 мільярд дерев, то її буде виконано й матимемо зелену країну. Ціну кисню ми сьогодні зрозуміли, коли потрапили в пандемію. Сподіваюсь, що Херсонщина буде областю чистого повітря!

– наголосив Самойленко.

Висадження садженців в Олешківському лісі: дивіться фото

Олешківський ліс – це найбільший рукотворний ліс у світі. Поруч розташована найбільша у Європі пустеля. Його висадили саме для того, щоб стримати розростання пустелі та припинити у регіоні смерчі та пилові бурі.

Однак, останніми роками через масштабні вирубки та лісові пожежі територія лісового масиву значно зменшилась. Тож такі ініціативи якраз і повинні сприяти відновленню лісу.