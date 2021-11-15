Пара познакомилась много лет назад, когда они оба работали поварами. Ни один из них не разделял восторг от традиционной аренды квартиры или накоплений на собственную.

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Экологический домик в лесу

Идея построить собственное удаленное здание возникла у них после того, как они часто посещали коттедж бабушки Брайса в Дареме, а затем переехали туда в 2006 году. Как они сами рассказывают, каждый раз возвращаться в город приходилось с огромным разочарованием.

Изучая несколько лет советы и рекомендации от родственников, живших в сельской местности, супруги все же купили земельный участок за 37 500 долларов и взялись за строительство дома, возведенного из натуральных материалов – глины, песка и соломы.



Дом канадских супругов / Фото SWNS

Процесс строительства стоил им всего в 10 тысяч долларов, а теперь, по оценкам семьи, финансирование их жизни стоит всего 15 тысяч долларов в год.

Муж с женой рассказывают, что переезд принес им тысячи сбережений, поскольку семья не оплачивала счета в течение десяти лет.

Пара говорит, что они почти полностью самодостаточны: электроэнергию получают из солнечной панели и используют дождь и колодец для воды.



Экологический домик изнутри / Фото SWNS

Чтобы заработать деньги, Мисти и Брайс управляют небольшим предприятием общественного питания в местном сообществе. Но они не пользуют автомобиль и передвигаются на велосипеде, пешком или ездят верхом на лошадях.

У пары также есть 7-летняя дочь Сейдж и 5-летняя Аврора. Они учатся дома, а мать еще и рассказывает им, как правильно ухаживать за животными.



Сейдж и Аврора / Фото SWNS