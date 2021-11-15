Семья сэкономила тысячи долларов после переезда в экологический домик

В Канаде 36-летняя Мисти Мерф'Ариенс и ее 46-летний муж Брайс решили переехать из арендованной квартиры в собственно построенный экологический домик в отдаленном лесу. Не платя "коммуналку" в течение 10 лет, семья сэкономила огромную сумму денег.

Пара познакомилась много лет назад, когда они оба работали поварами. Ни один из них не разделял восторг от традиционной аренды квартиры или накоплений на собственную.

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Экологический домик в лесу

Идея построить собственное удаленное здание возникла у них после того, как они часто посещали коттедж бабушки Брайса в Дареме, а затем переехали туда в 2006 году. Как они сами рассказывают, каждый раз возвращаться в город приходилось с огромным разочарованием.

Изучая несколько лет советы и рекомендации от родственников, живших в сельской местности, супруги все же купили земельный участок за 37 500 долларов и взялись за строительство дома, возведенного из натуральных материалов – глины, песка и соломы.



Дом канадских супругов / Фото SWNS

Процесс строительства стоил им всего в 10 тысяч долларов, а теперь, по оценкам семьи, финансирование их жизни стоит всего 15 тысяч долларов в год.

Муж с женой рассказывают, что переезд принес им тысячи сбережений, поскольку семья не оплачивала счета в течение десяти лет.

Пара говорит, что они почти полностью самодостаточны: электроэнергию получают из солнечной панели и используют дождь и колодец для воды.



Экологический домик изнутри / Фото SWNS

Чтобы заработать деньги, Мисти и Брайс управляют небольшим предприятием общественного питания в местном сообществе. Но они не пользуют автомобиль и передвигаются на велосипеде, пешком или ездят верхом на лошадях.

У пары также есть 7-летняя дочь Сейдж и 5-летняя Аврора. Они учатся дома, а мать еще и рассказывает им, как правильно ухаживать за животными.



Сейдж и Аврора / Фото SWNS