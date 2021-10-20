"Щедрый забег": украинцам предлагают помочь детям и молодежи – детали акции

Украинцев приглашают принять участие в благотворительной инициативе "Щедрый забег". Главная цель – поддержать Национальную горячую линию для детей и молодежи.

Акция, которая пройдет 27 и 28 ноября, приурочена ко всемирному движению Щедрый вторник. Организатор мероприятия – благотворительная платформа KIND Challenge.

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Детали

Каждый желающий может стать участником забега с любой точки планеты, или же – в Киеве. Одну из трех дистанций можно или пробежать, или пройти:

короткая – 2 – 3 километра;

средняя – 5 – 6 километров;

длинная – 10 – 12 километров.

Для каждого маршрута организаторы подготовили аудиогид с учетом ее длины и темпа движения. Кроме того, для бегунов в Киеве подготовили кастомизированные интерактивные маршруты, которые будут отвечать выбранной теме помощи. В частности, в столице будет располагаться стартовый городок с фотозоной, где можно получить пакет участника и медаль.

Чтобы принять участие в мероприятии:

Зарегистрируйтесь по ссылке; Оплатите взнос; Получите QR-код с аудиосопровождением; Отправляйтесь в путь!

Полный текст публикации Ла Страда – Украина:

Благотворительный забег

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27 и 28 ноября с любой точки мира вы можете присоединиться к истории помощи.

В этом году благотворительная платформа KIND Challenge организует Щедрый забег, приуроченный к всемирному движению Щедрый вторник, который состоится в формате иммерсивные театра - такой себе уличного представления, когда участники переживают определенный информационный и эстетический опыт, отдельный и особенный.

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Общественная организация Ла Страда – Украина принимает участие и приглашает всех присоединиться к забегу и поддержать Национальная горячая линия для детей и молодежи

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Для этого просто зарегистрируйтесь, оплатите взнос и получите QR-код с аудиосопровождением выбранной дистанции и отправляйтесь. На тех, кто присоединится к забегу в Киеве, ждет кастомизированных интерактивный маршрут - в зависимости от выбранной темы помощи.

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Регистрация по ссылке:

https://kindchallenge.net/marathons/616e7290ae153800093c0a70

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Доступные дистанции: короткая (2-3 км), средняя (5-6 км), длинная (10-12 км)

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Выбранную дистанцию ​​можно пробежать, а можно пройти. Аудиогид под каждую из дистанций будет иметь свою длину, что соответствует темпу медленного бега или быстрой ходьбы.

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Больше информации о Щедрый забег читайте по ссылке https://www.facebook.com/events/240774668091799/

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При желании вы можете посетить в Киеве стартовое городок с фотозоне и получить пакет участника и медаль там.

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Поддержите Национальная горячая линия для детей и молодежи, ведь дети должны быть услышанными

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