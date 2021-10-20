Акція, що пройде 27 та 28 листопада, приурочена до всесвітнього руху Щедрий Вівторок. Організатор заходу – благодійна платформа KIND Challenge.

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Деталі

Кожен охочий може стати учасником забігу з будь-якої точки планети, або ж – у Києві. Одну з трьох дистанцій можна або пробігти, або пройти:

коротка – 2 – 3 кілометри;

середня – 5 – 6 кілометрів;

довга – 10 – 12 кілометрів.

Для кожного маршруту організатори підготували аудіогід з урахуванням його довжини та темпу руху. Крім того, для бігунів Києві підготували кастомізовані інтерактивні маршрути, які відповідатимуть обраній темі допомоги. Зокрема, у столиці розташовуватиметься стартове містечко з фотозоною, де можна отримати пакет учасника та медаль.

Щоб взяти участь у заході:

Зареєструйтеся за посиланням; Сплатіть внесок; Отримайте QR-код з аудіосупроводом; Вирушайте у дорогу!

Повний текст публікації Ла Страда – Україна:

Благодійний забіг

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27 та 28 листопада з будь-якої точки світу ви можете долучитися до історії допомоги.

Цього року благодійна платформа KIND Challenge організовує Щедрий забіг, приурочений до всесвітнього руху Щедрий Вівторок, який відбудеться в форматі імерсивного театру – такої собі вуличної вистави, коли учасники переживають певний інформаційний та естетичний досвід, окремий і особливий.

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Громадська організація Ла Страда – Україна приймає участь та запрошує усіх долучитися до забігу та підтримати Національна гаряча лінія для дітей та молоді

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Для цього просто зареєструйтеся, сплатіть внесок і отримайте QR-код з аудіосупроводом до обраної дистанції та вирушайте. На тих, хто приєднається до забігу в Києві, чекає кастомізований інтерактивний маршрут – в залежності від обраної теми допомоги.

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Реєстрація за посиланням:

https://kindchallenge.net/marathons/616e7290ae153800093c0a70

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Доступні дистанції: коротка (2-3 км), середня (5-6 км), довга (10-12 км)

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Обрану дистанцію можна пробігти, а можна пройти. Аудіогід під кожну з дистанцій буде мати свою довжину, що відповідає темпу повільного бігу чи швидкої ходьби.

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Більше інформації про Щедрий забіг читайте за посиланням https://www.facebook.com/events/240774668091799/

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За бажання ви можете відвідати у Києві стартове містечко з фотозоною та отримати пакет учасника та медаль там.

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Підтримайте Національна гаряча лінія для дітей та молоді, адже діти мають бути почутими

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