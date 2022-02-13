Школьники из Одесской области представят в Берлине собственное экопредприятие

Социальное школьное предприятие Open Your Mind выиграло поездку в Берлин. Там южненские школьники смогут представить свою фирму на ежегодной ярмарке социальных школьных предприятий.

О предстоящей поездке в немецкую столицу рассказала куратор проекта Анна Студникова. Впрочем, когда именно она состоится – пока неизвестно.

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Школьное экопредприятие

Социальное школьное предприятие открылось в прошлом году на базе Южной школы №1. Участники проекта выиграли поездку в Берлин в проекте Stud Biz.

В рамках проекта школьники создавали шоперы из экологических материалов, которые могут стать альтернативой вредоносным пластиковым пакетам.

Спортивные сумки подходят для овощей, фруктов и круп. В будущем подростки планируют тратить заработанные средства на развитие и дополнительные курсы.



Шоперы экопредприятия Open Your Mind / Фото ОО SuperDetka

Публикация Анны Студниковой:

Ура!

ПОБЕДА!!!

Социальное школьное предприятие

Open Your Mind получило супер приз проекта #StudBiz – поездку в Берлин!!!