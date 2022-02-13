Про майбутню поїздку в німецьку столицю розповіла кураторка проєкту Ганна Студнікова. Втім, коли саме вона відбудеться – поки невідомо.

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Шкільне екопідприємство

Соціальне шкільне підприємство відкрилося минулого року на базі Южненської школи №1. Учасники проєкту виграли поїздку до Берліну в проєкті Stud Biz.

У межах проєкту школярі створювали шопери з екологічних матеріалів, які можуть стати альтернативою шкідливим пластиковим пакетам.

Екосумки підходять для овочів, фруктів та круп. У майбутньому підлітки планують витрачати зароблені кошти на власний розвиток та додаткові курси.



Шопери екопідприємства Open Your Mind / Фото ГО SuperDetka

Публікація Ганни Студнікової:

Ура!

ПЕРЕМОГА!!!

Соціальне шкільне підприємство

Open Your Mind отримало супер приз проєкту #StudBiz – поїздку до Берліну!!!