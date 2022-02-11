В наше время трудно встретить человека, который осознающего важность сортировки и переработки отходов. Это не просто прихоть экоактивистов, а реальный шанс уберечь планету от экологической катастрофы.

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Результат, поражающий

Так, в 2021 году было собрано 27,8 тысячи кубометров пластика, стекла и бумаги – это равняется 1400 мусоровозам. Что касается 2020 года, этот показатель составлял 1,5 тысячи кубометров (575 мусоровозов). Кроме того, ежегодно собирают более 130 тысяч кубометров сухой фракции в контейнеры-сетки и перенаправляют на дополнительную сортировку.

По словам заместителя КГГА Петра Пантелеева, в столице сортируют семь типов отходов:

сухие отходы;

стекло;

пластик;

бумага;

опасные отходы (батарейки, лампы, термометры, медицинские препараты и мелкая электроника).

Собранные отходы едут на сортировочные линии для дополнительной сортировки или направления перерабатывающих предприятий. Самое главное, что они точно не идут на захоронение на полигоны,

– сказал Петр Пантелеев.

Как начать сортировать

Каждый желающий житель столицы может подать онлайн-заявку об установке специальных баков для раздельного сбора мусора в коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис". Обратите внимание, что здание должно находиться в зоне обслуживания этого предприятия или его партнера по договору. Кроме того, вы можете обратиться с соответствующей просьбой к обслуживающим организациям или правлению ОСМД или ЖСК, которые функционируют в доме.