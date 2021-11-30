Словенская компания готовится продавать растительный стейк миньон

Компания из Словении Juicy Marbles собрала 4,5 миллиона долларов инвестиций. Теперь она планирует стать первым в мире коммерческим производителем стейка-филе миньона на растительной основе.

Juicy Marbles создали стейк из филе миньона, который они описывают как "нежный кусок растительного мяса с насыщенной и равномерно распределенной мраморностью".

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Растительный стейк миньон

Как рассказывает компания, она разработала собственную запатентованную технологию 3D-сборки, позволяющую создавать куски альт-мяса премиум класса с полным контролем над формой, текстурой, мраморностью, вкусом, ароматом и питательностью.

Для нас было важно, чтобы этот процесс не повредил пищевой профиль продукта, гарантируя, что потребители получат полезный, питательный кусок мяса,

– подчеркнул Майдж Хроват, соучредитель и технический директор Juicy Marbles.

В противоположность другим производителям, компания предлагает сырой кусок, который можно готовить в соответствии с собственными предпочтениями. Туда достаточно добавить специй и пожарить на растительном масле.

Само же мясо производят из изолятов белка пшеницы и соевого белка и подсолнечного масла. Как утверждают производители, достаточно легко получить хрустящую корочку и почти невозможно испортить стейк, в отличие от животного аналога.

Растительный стейк миньон: смотрите видео