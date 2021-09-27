Каждый желающий может присоединиться к инициативе и сдать как можно больше ПЭТ-бутылок из-под напитков. Участники имеют шанс выиграть трендовый лук из коллекции PUMA, созданный из переработанного океанического пластика.

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Как будет происходить конкурс

Все желающие могут принести запасы ПЭТ-бутылок из-под напитков на станцию ​​сортировки. Консультанты будут регистрировать каждого участника/участницу; Полученное вторсырье будут взвешивать и вносить показатели в рейтинговую таблицу. Трех победителей, которые сдали больше пластика, определят 20 октября; Одного победителя выберут из Киева, а двух других – из населенных пунктов Украины. Победители получат электронный сертификат на полный спортивный лук от бренда Puma.

Важно! Организаторы конкурса призывают сдавать только пластик. Тара из-под молочных продуктов, бумага, стекло, металлы и комбинированные материалы не допускаются. Кроме того, вторсырье обязательно должна быть чистым, сухим, сжатым и без крышечек.

Принять участие в "зеленом" соревновании могут жители любого уголка страны. Так, отправить пластиковую тару на станцию ​​можно с помощью услуги "Пластик Почтой", оставив внутри коробки записку "на УБС-конкурс". Более того, такие посылки принимают даже от жителей Киева.

Полный текст публикации УБС:

Первый УБС-конкурс! Поощряем топовыми подарками сортобоженьок, которые сортируют пластик! Объявляем сентябрь месяцем РЕТ-бутылок! Сдавайте больше PET-бутылок из-под напитков и выигрывайте крутой лук из коллекции PUMA, созданный из переработанного океанического пластика! Условия NO WASTE конкурса 1. Приносите все свои запасы PET-бутылок из-под напитков (кроме "молочки") на станцию ​​сортировки. Чистые, сухие, сжатые и без крышечек – три ключевых критерия, чтобы получить допуск к участию в конкурсе. Обратитесь к любому консультанта на станции, чтобы он мог зарегистрировать вас как участника/-цу NO WASTE конкурса. Чем больше вторсырья, тем выше шансы выиграть крутой TOTAL спортивный лук от нашего партнера Puma. ВАЖНО: побороться за классный приз можно с любого населенного пункта страны – отправляйте нам конкурсную сырье, воспользовавшись услугой "Пластик Почтой". Так ваши шансы победить немного выше еще на старте, ведь отправить по почте можно не только PET-бутылки из-под напитков, но и любые ликвидные и неликвидные пластиковые емкости (внимание, возможна дисквалификация за грязь). Лайфхак: из Киева посылки "Пластик Почтой" тоже можно отправлять, все принимаем. Важно. В конкурсе участвуют только пластики, а бумага, стекло, металлы и комбинированные материалы – нет. Их будут отчислять. Обязательно оставьте в коробке записку "на УБС-конкурс", если будете отправлять нам все почтой. 2. Мы взвешиваем ваше вторсырье на станции и вносим все данные в рейтинговую таблицу. 3. Через месяц (20.10.21) определяем трех победителей, которые обошли всех по весу сданного пластика. Счастливчиков будет целых три: из Киева и двух любых других населенных пунктов Украины. Победители получат электронный сертификат на полный спортивный лук от бренда Puma. Как вам идея вознаграждать призами? Ежемесячно – новая колаба и приз! #Убс_конкурс #украинабезсмиття #УБС #nowasteukraine #recyclingstation #noplastic #убсспильнота #сортую_з_убс #сортуюзубс #puma