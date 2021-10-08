Стартовал Национальный конкурс "Благотворительная Украина-2021": как подать заявку
Источник:"Громадський простір"
Ассоциация благотворителей Украины приглашает принять участие в важном состязании. В этом году состоится Национальный конкурс "Благотворительная Украина-2021", в рамках которого выберут лучшие благотворительные и волонтерские проекты.
Деятельность участников, состоявшейся в 2021 году, оценивать независимые эксперты. Заявления будут принимать до 7 марта 2022 года. Объявление победителей запланировано на апрель – май следующего года.
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Кто может принять участие
Подать заявку на участие в конкурсе могут: благотворители/волонтеры, волонтерские, благотворительные и общественные организации, молодежные объединения, представители медиа и другие. Это люди, чья деятельность была направлена на благо общественности и способствовала решению актуальных проблем сообщества.
Как принять участие
- оформить заявку по ссылке;
- прислать ее по электронной почте: konkurs.blago@gmail.com года;
- добавить до 5 фото;
- указать ссылки на информацию о деятельности участника конкурса (публикации, отзывы, рекомендации, размещенные в Интернете).
Номинации
Коллективные:
- Благотворительность крупного бизнеса
- Благотворительность среднего и малого бизнеса
- Корпоративная благотворительность
- коллективное волонтерство
- Всеукраинская благотворительность
- Региональная благотворительность
- местная благотворительность
- Благотворительность в здравоохранении
- Благотворительность в образовании и науке
- Благотворительность в культуре и искусстве
- Благотворительность в социальной сфере
- Благотворительность в сфере экологии и охраны окружающей среды
- Благотворительность в защите Украины
- Благотворительность неправительственного сектора
- "Добро начинается с тебя"
- "Молодежные благотворительные инициативы"
- Благотворительная акция года
- "Платформа добра"
- "Инновации в благотворительности"
Индивидуальные:
- Благотворитель года
- Волонтер года
- Менеджер года в сфере благотворительности
Специальные:
- Народный благотворитель
- Медиа и благотворительность
- Помощь из-за границы