Стартовал Национальный конкурс "Благотворительная Украина-2021": как подать заявку

8 октября 2021 , 01:18
Читати новину українською

Источник:

"Громадський простір"

Ассоциация благотворителей Украины приглашает принять участие в важном состязании. В этом году состоится Национальный конкурс "Благотворительная Украина-2021", в рамках которого выберут лучшие благотворительные и волонтерские проекты.

Деятельность участников, состоявшейся в 2021 году, оценивать независимые эксперты. Заявления будут принимать до 7 марта 2022 года. Объявление победителей запланировано на апрель – май следующего года.

Не пропустите Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Кто может принять участие

Подать заявку на участие в конкурсе могут: благотворители/волонтеры, волонтерские, благотворительные и общественные организации, молодежные объединения, представители медиа и другие. Это люди, чья деятельность была направлена ​​на благо общественности и способствовала решению актуальных проблем сообщества.

Как принять участие

  • оформить заявку по ссылке;
  • прислать ее по электронной почте: konkurs.blago@gmail.com года;
  • добавить до 5 фото;
  • указать ссылки на информацию о деятельности участника конкурса (публикации, отзывы, рекомендации, размещенные в Интернете).

Номинации

Коллективные:

  • Благотворительность крупного бизнеса
  • Благотворительность среднего и малого бизнеса
  • Корпоративная благотворительность
  • коллективное волонтерство
  • Всеукраинская благотворительность
  • Региональная благотворительность
  • местная благотворительность
  • Благотворительность в здравоохранении
  • Благотворительность в образовании и науке
  • Благотворительность в культуре и искусстве
  • Благотворительность в социальной сфере
  • Благотворительность в сфере экологии и охраны окружающей среды
  • Благотворительность в защите Украины
  • Благотворительность неправительственного сектора
  • "Добро начинается с тебя"
  • "Молодежные благотворительные инициативы"
  • Благотворительная акция года
  • "Платформа добра"
  • "Инновации в благотворительности"

Индивидуальные:

  • Благотворитель года
  • Волонтер года
  • Менеджер года в сфере благотворительности

Специальные:

  • Народный благотворитель
  • Медиа и благотворительность
  • Помощь из-за границы
Автор: Катерина Сердюк