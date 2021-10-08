Стартовал Национальный конкурс "Благотворительная Украина-2021": как подать заявку

Ассоциация благотворителей Украины приглашает принять участие в важном состязании. В этом году состоится Национальный конкурс "Благотворительная Украина-2021", в рамках которого выберут лучшие благотворительные и волонтерские проекты.

Деятельность участников, состоявшейся в 2021 году, оценивать независимые эксперты. Заявления будут принимать до 7 марта 2022 года. Объявление победителей запланировано на апрель – май следующего года.

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Кто может принять участие

Подать заявку на участие в конкурсе могут: благотворители/волонтеры, волонтерские, благотворительные и общественные организации, молодежные объединения, представители медиа и другие. Это люди, чья деятельность была направлена ​​на благо общественности и способствовала решению актуальных проблем сообщества.

Как принять участие

оформить заявку по ссылке;

прислать ее по электронной почте: konkurs.blago@gmail.com года;

добавить до 5 фото;

указать ссылки на информацию о деятельности участника конкурса (публикации, отзывы, рекомендации, размещенные в Интернете).

Номинации

Коллективные:

Благотворительность крупного бизнеса

Благотворительность среднего и малого бизнеса

Корпоративная благотворительность

коллективное волонтерство

Всеукраинская благотворительность

Региональная благотворительность

местная благотворительность

Благотворительность в здравоохранении

Благотворительность в образовании и науке

Благотворительность в культуре и искусстве

Благотворительность в социальной сфере

Благотворительность в сфере экологии и охраны окружающей среды

Благотворительность в защите Украины

Благотворительность неправительственного сектора

"Добро начинается с тебя"

"Молодежные благотворительные инициативы"

Благотворительная акция года

"Платформа добра"

"Инновации в благотворительности"

Индивидуальные:

Благотворитель года

Волонтер года

Менеджер года в сфере благотворительности

Специальные: