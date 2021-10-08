Діяльність учасників, що відбулася у 2021 році, оцінюватимуть незалежні експерти. Заяви прийматимуть до 7 березня 2022 року. Оголошення переможців заплановане на квітень – травень наступного року.

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Хто може взяти участь

Подати заявку на участь у конкурсі можуть: благодійники/волонтери, волонтерські, благодійні та громадські організації, молодіжні об'єднання, представники медіа та інші. Це люди, чия діяльність була спрямована на благо громадськості та сприяла вирішенню актуальних проблем суспільства.

Як взяти участь

оформити заявку за посиланням;

надіслати її електронною поштою: konkurs.blago@gmail.com року;

додати до 5 фото;

вказати лінки на інформацію про діяльність учасника конкурсу (публікації, відгуки, рекомендації, розміщені в Інтернеті).

Номінації

Колективні:

Благодійність великого бізнесу

Благодійність середнього та малого бізнесу

Корпоративна благодійність

Колективне волонтерство

Всеукраїнська благодійність

Регіональна благодійність

Місцева благодійність

Благодійність в охороні здоров'я

Благодійність в освіті та науці

Благодійність в культурі та мистецтві

Благодійність в соціальній сфері

Благодійність у сфері екології та охорони довкілля

Благодійність в захисті України

Благодійність неурядового сектору

"Добро починається з тебе"

"Молодіжні благодійні ініціативи"

Благодійна акція року

"Платформа добра"

"Інновації в благодійності"

Індивідуальні:

Благодійник року

Волонтер року

Менеджер року у сфері доброчинності

Спеціальні: