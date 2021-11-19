Национальный конкурс "Благотворительная Украина" учредила Ассоциация благотворителей Украины в 2012 году. Главная цель – отмечать лучших благотворителей и наиболее эффективные благотворительные инициативы в стране.

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Кто может участвовать

Принять участие в конкурсе могут каждый, кто принимал решение общественно значимых проблем. Деятельность будет оцениваться с 1 января по 31 декабря 2021 года. Да, к участию приглашают: благотворителей и волонтеров; волонтерские, благотворительные и общественные организации; молодежные объединения; представителей медиа и других.

Как принять участие

загрузить заявку по ссылке;

заполнить анкету, добавив фотографии (не более 5 штук), ссылки на информацию о благотворительности или волонтерстве, размещенную в интернете, публикации, отзывы, рекомендации и т.п., которые лучше характеризуют деятельность участника конкурса;

выбрать одну или несколько номинаций, под которые подпадает деятельность – ваша собственная, организации или проекта;

отправить заявку на электронную почту: konkurs.blago@gmail.com до 7 марта 2022 года. (включительно).

Номинации

Коллективные:

Благотворительность крупного бизнеса.

Благотворительность среднего и малого бизнеса.

Корпоративная благотворительность.

Коллективное волонтерство.

Всеукраинская благотворительность.

Региональная благотворительность.

Местная благотворительность.

Благотворительность в здравоохранении.

Благотворительность в образовании и науке.

Благотворительность в культуре и искусстве.

Благотворительность в социальной сфере.

Благотворительность в области экологии и охраны окружающей среды.

Благотворительность в защите Украины.

Благотворительность неправительственного сектора.

"Добро начинается с тебя".

"Молодежные благотворительные инициативы".

Благотворительная акция года.

"Платформа добра".

"Инновации в благотворительности".

Индивидуальные:

Благотворитель года.

Волонтер года.

Менеджер года в сфере благотворительности (отдельная заявка – по ссылке).

Специальные:

Народный благотворитель.

Медиа и благотворительность.

Помощь из-за границы.

Участников будет оценивать независимый экспертный совет. В каждой из вышеперечисленных номинациях будет определяться по три лауреата конкурса. В заключение, победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится весной 2022 года в Киеве.