Стартует прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Благотворительная Украина"
Источник:Ровенская облгосадминистрация
Организаторы традиционного Национального конкурса "Благотворительная Украина" начали принимать заявки на участие. В этом году он отмечает юбилей – 15 лет.
Национальный конкурс "Благотворительная Украина" учредила Ассоциация благотворителей Украины в 2012 году. Главная цель – отмечать лучших благотворителей и наиболее эффективные благотворительные инициативы в стране.
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Кто может участвовать
Принять участие в конкурсе могут каждый, кто принимал решение общественно значимых проблем. Деятельность будет оцениваться с 1 января по 31 декабря 2021 года. Да, к участию приглашают: благотворителей и волонтеров; волонтерские, благотворительные и общественные организации; молодежные объединения; представителей медиа и других.
Как принять участие
- загрузить заявку по ссылке;
- заполнить анкету, добавив фотографии (не более 5 штук), ссылки на информацию о благотворительности или волонтерстве, размещенную в интернете, публикации, отзывы, рекомендации и т.п., которые лучше характеризуют деятельность участника конкурса;
- выбрать одну или несколько номинаций, под которые подпадает деятельность – ваша собственная, организации или проекта;
- отправить заявку на электронную почту: konkurs.blago@gmail.com до 7 марта 2022 года. (включительно).
Номинации
Коллективные:
- Благотворительность крупного бизнеса.
- Благотворительность среднего и малого бизнеса.
- Корпоративная благотворительность.
- Коллективное волонтерство.
- Всеукраинская благотворительность.
- Региональная благотворительность.
- Местная благотворительность.
- Благотворительность в здравоохранении.
- Благотворительность в образовании и науке.
- Благотворительность в культуре и искусстве.
- Благотворительность в социальной сфере.
- Благотворительность в области экологии и охраны окружающей среды.
- Благотворительность в защите Украины.
- Благотворительность неправительственного сектора.
- "Добро начинается с тебя".
- "Молодежные благотворительные инициативы".
- Благотворительная акция года.
- "Платформа добра".
- "Инновации в благотворительности".
Индивидуальные:
- Благотворитель года.
- Волонтер года.
- Менеджер года в сфере благотворительности (отдельная заявка – по ссылке).
Специальные:
- Народный благотворитель.
- Медиа и благотворительность.
- Помощь из-за границы.
Участников будет оценивать независимый экспертный совет. В каждой из вышеперечисленных номинациях будет определяться по три лауреата конкурса. В заключение, победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится весной 2022 года в Киеве.