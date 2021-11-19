Стартует прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Благотворительная Украина"

19 ноября 2021 , 19:56
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Источник:

Ровенская облгосадминистрация

Организаторы традиционного Национального конкурса "Благотворительная Украина" начали принимать заявки на участие. В этом году он отмечает юбилей – 15 лет.

Национальный конкурс "Благотворительная Украина" учредила Ассоциация благотворителей Украины в 2012 году. Главная цель – отмечать лучших благотворителей и наиболее эффективные благотворительные инициативы в стране.

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Кто может участвовать

Принять участие в конкурсе могут каждый, кто принимал решение общественно значимых проблем. Деятельность будет оцениваться с 1 января по 31 декабря 2021 года. Да, к участию приглашают: благотворителей и волонтеров; волонтерские, благотворительные и общественные организации; молодежные объединения; представителей медиа и других.

Как принять участие

  • загрузить заявку по ссылке;
  • заполнить анкету, добавив фотографии (не более 5 штук), ссылки на информацию о благотворительности или волонтерстве, размещенную в интернете, публикации, отзывы, рекомендации и т.п., которые лучше характеризуют деятельность участника конкурса;
  • выбрать одну или несколько номинаций, под которые подпадает деятельность – ваша собственная, организации или проекта;
  • отправить заявку на электронную почту: konkurs.blago@gmail.com до 7 марта 2022 года. (включительно).

Номинации

Коллективные:

  • Благотворительность крупного бизнеса.
  • Благотворительность среднего и малого бизнеса.
  • Корпоративная благотворительность.
  • Коллективное волонтерство.
  • Всеукраинская благотворительность.
  • Региональная благотворительность.
  • Местная благотворительность.
  • Благотворительность в здравоохранении.
  • Благотворительность в образовании и науке.
  • Благотворительность в культуре и искусстве.
  • Благотворительность в социальной сфере.
  • Благотворительность в области экологии и охраны окружающей среды.
  • Благотворительность в защите Украины.
  • Благотворительность неправительственного сектора.
  • "Добро начинается с тебя".
  • "Молодежные благотворительные инициативы".
  • Благотворительная акция года.
  • "Платформа добра".
  • "Инновации в благотворительности".

Индивидуальные:

  • Благотворитель года.
  • Волонтер года.
  • Менеджер года в сфере благотворительности (отдельная заявка – по ссылке).

Специальные:

  • Народный благотворитель.
  • Медиа и благотворительность.
  • Помощь из-за границы.

Участников будет оценивать независимый экспертный совет. В каждой из вышеперечисленных номинациях будет определяться по три лауреата конкурса. В заключение, победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая состоится весной 2022 года в Киеве.

Автор: Катерина Сердюк