В столовых винницких школ и садиков детям готовят еду на пару

Винница переходит на приготовление на пару еды для учащихся в школах и детских садах. Так, в городе уже 63 учебных заведения обустроили пароконвектоматами.

Мэр Винницы рассказал, что благодаря пароконвектоматам в столовых школ и детсадов готовят паровые тефтели, ароматную выпечку, тушеные овощи под соусом.

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Приготовление пищи на пару

Родители знают, что еда, приготовленная на пару, считается наиболее здоровой, особенно для детей. Пароконвектоматы сохраняют вкус, питательные вещества продуктов, а также экономичны в эксплуатации,

– убеждает Сергей Моргунов.

Он подчеркнул, что в рамках проекта модернизации пищеблоков пароконвектоматами оборудовали уже 63 учебных заведения города.

Так, ими уже полностью оборудованы коммунальные детские садики, а с начала 2021 года закупили оборудование для 8 школ.

Приготовление на пару в винницких учебных заведениях: смотрите видео

Публикация Сергея Моргунова:

Паровые тефтели, ароматная выпечка, тушеные овощи под соусом. Больше пользы и разнообразия блюд для учащихся. Устанавливаем в школах новое кухонное оборудование – пароконвектоматы.

Родители знают, что еда, приготовленная на пару, считается наиболее здоровой, особенно для детей. Пароконвектоматы сохраняют вкус, питательные вещества продуктов, а также экономны в эксплуатации. Именно поэтому они используются на профессиональных кухнях.

Качественное питание важно. Мы внедрили муниципальный проект модернизации пищеблоков. И уже оборудовали пароконвектоматами 63 городских учебных заведения.

Полностью укомплектованные садики – это был первый этап проекта.

Продолжаем оснащение школ – в этом году закупили оборудование еще для 8 заведений: №3, 12, 18, 21, 26, 30, 31, Винницко-Хуторского лицея.