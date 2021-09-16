Как строить успешную карьеру, оставаясь хорошими родителями: советы и лайфхак

Мир 16 сентября традиционно отмечает День работающих родителей. Иногда кажется, что быть успешным одновременно и на работе, и в воспитании родителей – абсолютно невозможно. Но мы докажем, что можно строить успешную карьеру, оставаясь хорошими родителями.

Существует много общеизвестных примеров того, как успешные на работе родители не забывают, что они еще и пример для своих детей. Так, сыновья Андрея Шевченко за время Евро-2020 успели завести себе настоящих друзей в сборной Украины, которую тренировал их отец, а за приключениями Сергея Притулы и его детей постоянно наблюдают социльно сети. Сегодня мы собрали для вас 6 советов о том, как "успеть все на свете".

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Смиритесь, что успеть все – невозможно

Наталья – журналистка 24 канала, а по совместительству мать юной дочери – подчеркивает: нужно понять и признать для себя самого, что успеть все невозможно. Это поможет потом не винить себя в том, что что-то заплоноване не удалось, не всему получилось уделить столько времени, сколько хотелось бы.

На этом моменте, кстати, согласились все три наши героини. "Надо привыкнуть, что все успеть невозможно. Приходится выбирать приоритеты и чем-то жертвовать – например, порядком дома", – шутит Ирина, еще одна журналистка 24 канала и мама двух очаровательных дочерей.

Не стесняйтесь просить о помощи

Третья наша героиня Галина – она ​​работает руководительницей отделения банка, а ее муж – офицер патрульной полиции. Между тем они воспитывают дочь-школьницу. Она вспомнила, что сразу после выхода из декрета с 2-летним ребенком было очень трудно, а успеть все, как мы уже выяснили – невозможно.

Часто приходилось просить знакомых и родных забирать ребенка из садика, потому что работала с 9 до 18, еще и в другом городе. Муж также постоянно был на работе. Но все это сделало нас более мобильными, а дочь – самостоятельной,

– вспоминает Галина.

Наталья также сделала акцент на этом пункте. Она убеждена: стремление постоянно быть идеальной добром точно не закончится и может пострадать здоровье.

Ирина призналась, что в вопросах воспитания детей часто помогает бабушка. Она также отметила, что здесь важна помощь не только родных, но и коллег – ведь с работы также иногда приходится отпрашиваться, если вдруг что-то произойдет с детьми. Например, в раннем возрасте они очень часто болеют.

Отдых – всегда с детьми

Наталья убеждена, что свободное от работы время необходимо всегда проводить со своим ребенком. Впрочем, отмечает: не вблизи ребенка, а именно с ним.

В этом случае посидеть вместе, на каждый в своем телефоне – не лучший вариант,

– убеждает молодая мама.

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Старайтесь быть примером

Галина, будучи руководительницей отделение банка, рассказала, что на работе всегда старается быть примером для подчиненных. Так они более качественно выполняют свою работу, а общение с клиентами становится более комфортным для обеих сторон.

"Для дочери мы с мужем также стараемся быть примером, поддерживаем ее, помогаем с уроками и проводим вместе время. Это очень важно, потому что если всегда "не иметь времени" для ребенка, он будет зависать в телефоне и закроется в себе", – отметила Галина.

Займите своих детей

Ирина убеждена, что детям нужна максимальная занятость вне дома. Так, одна из ее дочерей учится в школе полного дня, другая – в детском саду. Кроме этого, три раза в неделю девочки посещают спортивные занятия.

Мать двух дочерей также советует обоим родителям пользоваться преимуществом, если есть возможность работать посменно. То есть, чтобы один из родителей работал утром, пока другой – проводит время с детьми. И наоборот. Таким образом с детьми постоянно будет хотя бы один из родителей.

По возможности – работайте из дому

Из-за пандемии коронавируса все более популярной становится удаленная работа. Наталья уверена: если есть такая возможность работать из дома, то ею стоит пользоваться.

По ее словам, это по меньшей мере позволит сэкономить время на добирание на работу. Зато его можно потратить на домашние дела или, конечно же, для того, чтобы провести его вместе с детьми.

Ирина же отмечает, что при работе из дома детям нужно объяснить, что есть рабочее место отца или матери. И когда родители работают, мешать им нельзя.

Говорю детям о пользе от работы и зарплату – что за нее покупаем, чего бы нам не хватало, если бы ее не было. То есть несмотря на то, что мама дома, дети знают, что она – на работе,

– резюмировала Ирина.

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