Як будувати успішну кар'єру, залишаючись хорошими батьками: поради та лайфхаки

Світ 16 вересня традиційно відзначає День батьків, які працюють. Іноді здається, що бути успішним одночасно й на роботі, й у вихованні батьків – абсолютно неможливо. Та ми доведемо, що можна будувати успішну кар'єру, залишаючись гарними батьками.

Існує багато загальновідомих прикладів того, як успішні на роботі батьки не забувають, що вони ще й приклад для своїх дітей. Так, сини Андрія Шевченка за час Євро-2020 встигли завести собі справжніх друзів у збірній України, яку тренував їхній батько, а за пригодами Сергія Притули та його діток невпинно спостерігають соцільні мережі. Сьогодні ми зібрали для вас 6 порад про те, як "встигнути все на світі".

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Змиріться, що встигнути все – неможливо

Наталя – журналістка 24 каналу, а за сумісництвом мати юної донечки – наголошує: потрібно зрозуміти й визнати для себе самого, що встигнути все неможливо. Це допоможе потім не звинувачувати себе в тому, що щось заплоноване не вдалося, не всьому вийшло приділити стільки часу, скільки хотілося б.

На цьому моменті, до слова, погодилися всі три наші героїні. "Треба звикнути, що все встигнути неможливо. Доводиться обирати пріоритети й чимось жертвувати – наприклад, порядком вдома", – жартує Ірина, ще одна журналістка 24 каналу й мама двох чарівних донечок.

Не соромтесь просити про допомогу

Третя наша героїня Галина – вона працює керівницею відділення банку, а її чоловік Олег – офіцер патрульної поліції. Тим часом вони виховують доньку-школярку. Вона пригадала, що одразу після виходу з декрету з 2-річною дитиною було дуже важко, а встигнути все, як ми вже з'ясували – неможливо.

Часто доводилося просити знайомих і рідних забирати дитину з садочка, бо працювала з 9 до 18, ще й в іншому місті. Чоловік також постійно був на роботі. Але все це зробило нас мобільнішими, а донечку – самостійнішою,

– пригадує Галина.

Наталя також наголосила на цьому пункті. Вона переконана: намагання постійно бути ідеальною добром точно не закінчаться й може постраждати здоров'я.

Ірина зізналась, що в питаннях виховання дітей часто допомагає бабуся. Вона також зауважила, що тут важлива допомога не лише рідних, а й колег – адже з роботи також іноді доводиться відпрошуватися, якщо раптом щось станеться з дітьми. Наприклад, у малому віці вони дуже часто хворіють.

Відпочинок – завжди з дітьми

Наталя переконана, що вільний від роботи час необхідно завжди проводити зі своїм дитям. Втім, наголошує: не поблизу дитини, а саме з нею.

У цьому разі посидіти разом кожен у телефоні – не найкращий варіант,

– переконує молода мама.

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Намагайтесь бути прикладом

Галина, будучи керівницею відділення банку, розповіла, що на роботі завжди намагається бути прикладом для підлеглих. Так вони більш якісно виконують свою роботу, а спілкування з клієнтами стає більш комфортним для обох сторін.

"Для доньки ми з чоловіком також намагаємось бути прикладом, підтримуємо її, допомагаємо з уроками та проводимо разом час. Це дуже важливо, бо якщо завжди "не мати часу" для дитини, вона зависатиме в телефоні й закриється в собі", – наголосила Галина.

Займіть своїх дітей

Ірина переконана, що дітям потрібна максимальна зайнятість поза домом. Так, одна з її доньок навчається в школі повного дня, інша – у дитячому садочку. Крім цього, тричі на тиждень дівчатка відвідують спортивні заняття.

Матір двох донечок також радить обом батькам користуватися перевагою, якщо є можливість працювати позмінно. Тобто, аби один з батьків працював зранку, поки інший – проводить час з дітьми. І навпаки. Таким чином з дітьми постійно буде бодай один з батьків.

За можливості – працюйте з дому

Через пандемію коронавірусу все більш популярною стає віддалена робота. Наталя переконана: якщо є така можливість працювати з дому, то нею варто користуватися.

За її словами, це щонайменше дозволить зекономити час на добиранню на роботу. Натомість його можна витратити на домашні справи чи, звісно ж, для того, аби провести його разом з дітьми.

Ірина натомість зазначає, що при роботі з дому дітям потрібно пояснити, що є робоче місце батька чи матері. І коли батьки працюють, заважати їм не можна.

Говорю дітям про користь від роботи й зарплату – що ми за неї купуємо, чого б нам бракувало, якби її не було. Тобто не зважаючи на те, що мама вдома, діти знають, що вона – на роботі,

– резюмувала Ірина.

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