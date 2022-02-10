"Тарелка" для нуждающихся: украинские волонтеры открыли второй банк еды

Благодаря волонтерам в Украине внедряется важный благотворительный проект – продовольственный банк "Тарелка". Теперь воспользоваться поддержкой небезразличных смогут жители Херсона.

Впервые инициативу запустили во Львове в 2020 году. Основная цель – оказать помощь людям, оказавшимся в затруднительных жизненных обстоятельствах.

Важно Благодаря благотворителям: в больницах будут бесплатно выдавать наборы со средствами гигиены

Как это работает

Волонтеры собирают продукты в магазинах и ресторанах и передают корзины с едой нуждающимся – людям с инвалидностью, многодетным семьям и пенсионерам. Стандартный набор содержит: хлеб, овощи, растительное масло, крупы и сахар.

Активисты радуются, что их инициатива начинает масштабироваться. "Культуре продовольственных банков в Украине быть!", – отмечают они.

Благотворители прилагают максимум усилий, чтобы:

уменьшать количество органических отходов;

предоставлять пищу тем, кто действительно в этом нуждается;

сотрудничать с сознательным бизнесом.

Мы имеем свое пространство в центре Херсона, у нас есть дружеское и активное сообщество волонтеров, у нас есть крутые партнеры, которые готовы нас поддержать овощами и фруктами, а главное у нас есть около 1500 человек, живущих в беде,

– отмечается на странице "Тарелка.Херсон" в инстаграме.

Сейчас организация ищет магазины, готовые жертвовать продукты на грани срока годности. Таким образом, нам удастся уберечь планету от лишних отходов и накормить тех, кому не хватает средств на самое необходимое. Когда люди объединяются, делать маленькие чудеса – просто.

Полный текст публикации:

Юхуууу! + 1 "Тарелка" в Украине!

Херсон теперь официально имеет свою "Тарелку"

Мы искренне рады, что херсонские активисты в свое время заинтересовались нашей организацией и даже приезжали в октябре 2021 лично познакомиться и поволонтёрить в нашей "Тарелке" во Львове. И поделившись с ними своим опытом и знаниями, мы стали причастны к этому замечательному событию!

Искренне поздравляем вас и желаем успеха в этом нелегком, но таком нужном деле!

Культуре продовольственных банков в Украине быть!

#tarilka_org #спасаем_пищу_которая_спасает_людей