Зауважимо, вперше ініціативу запустили у Львові 2020 року. Основна мета – надати допомогу людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Важливо Завдяки благодійникам: у лікарнях безкоштовно видаватимуть набори із засобами гігієни

Як це працює

Волонтери збирають продукти у магазинах та ресторанах і передають кошики з їжею нужденним – людям з інвалідністю, багатодітним родинам та пенсіонерам. Стандартний набір містить: хліб, овочі, олію, крупи та цукор.

Активісти тішаться, що їхня ініціатива починає масштабуватися. "Культурі продовольчих банків в Україні бути!", – зауважують вони.

Благодійники докладають максимум зусиль, щоб:

зменшувати кількість органічних відходів;

надавати їжу тим, хто дійсно цього потребує;

співпрацювати зі свідомим бізнесом.

Ми маємо свій простір в центрі Херсона, у нас є дружня та активна спільнота волонтерів, у нас є круті партнери які готові нас підтримати овочами та фруктами, а головне у нас є близько 1500 людей які живуть у скруті,

– зазначається на сторінці "Тарілка.Херсон" в інстаграмі.

Зверніть увагу! Наразі організація шукає магазини, які готові жертвувати продукти на межі терміну придатності. Таким чином, нам вдасться вберегти планету від зайвих відходів та нагодувати тих, кому не вистачає коштів на найнеобхідніше. Коли люди об'єднуються, робити маленькі дива – просто.

Повний текст публікації:

Юхуууу! + 1 "Тарілка" в Україні!

Херсон тепер офіційно має свою "Тарілку"

Ми щиро тішимось, що херсонські активісти свого часу зацікавились нашою організацією і навіть приїжджали у жовтні 2021 особисто познайомитись і поволонтерити у нашій "Тарілці" у Львові. І поділившись з ними своїм досвідом і знаннями, ми стали дотичними до цієї чудової події!

Щиро вітаємо вас і бажаємо успіху у цій нелегкій, але такій потрібній справі!

Культурі продовольчих банків в Україні бути!

#tarilka_org #рятуємо_їжу_яка_рятує_людей