Участники акции уверены, что такие проекты нужно воплощать. Именно таким образом люди могут вместе добиваться поставленных задач.

Интересно В Ровно колядники собрали деньги на благотворительность

Массовое колядование

Колядники посетили местные предприятия и учреждения. Отмечают, что средства, собранные во время колядования, будут направлены на добрые дела. Ведь стоит осознавать: есть люди, которые нуждаются в участии небезразличных.

Наши дети имеют цель и смело к ней двигаются, а мы радуемся им и поддерживаем их идеи. В течение этой недели наши юные колядники будут нести Благую весть о рождении Христа! Все желающие приобщиться к благотворительной коляде провозглашайтесь и мы с радостью к вам посетим,

– отметила координатор благотворительных проектов фонда "Каритас" Алина Муц.

Присоединиться может каждый

Организаторы мероприятия отмечают, что присоединиться могут все желающие. Для этого следует обратиться к волонтерам благотворительного фонда "Каритас".