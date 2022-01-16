В Тернополе колядники собрали средства на благотворительные проекты

В Тернополе колядники объединились для достижения важной цели. Так, юные ребята собрали средства на благотворительность.

Участники акции уверены, что такие проекты нужно воплощать. Именно таким образом люди могут вместе добиваться поставленных задач.

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Массовое колядование

Колядники посетили местные предприятия и учреждения. Отмечают, что средства, собранные во время колядования, будут направлены на добрые дела. Ведь стоит осознавать: есть люди, которые нуждаются в участии небезразличных.

Наши дети имеют цель и смело к ней двигаются, а мы радуемся им и поддерживаем их идеи. В течение этой недели наши юные колядники будут нести Благую весть о рождении Христа! Все желающие приобщиться к благотворительной коляде провозглашайтесь и мы с радостью к вам посетим,

– отметила координатор благотворительных проектов фонда "Каритас" Алина Муц.

Присоединиться может каждый

Организаторы мероприятия отмечают, что присоединиться могут все желающие. Для этого следует обратиться к волонтерам благотворительного фонда "Каритас".