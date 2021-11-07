В Тернополе восстанавливают экосистему городского озера

В Тернополе продолжаются активные работы по восстановлению экосистемы городского озера и других водоемов. На пруду впервые провели биоремедиацию водоема, а затем у него выпустили около 150 тысяч рыб.

Впервые для очищения пруда, угнетения развития сине-зеленых водорослей и обогащения воды кислородом в 2021 году провели биоремедиацию водоема суспензией хлореллы и сценедесмуса. Это помогло решить проблему цветения Тернопольского пруда на протяжении всего летнего периода.

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Восстановление экосистемы пруда

После этого 4 ноября здесь провели зарыбление. Это следующий важный шаг по восстановлению экосистемы городского озера.

Во время зарыбления Тернопольского пруда в водоем выпустили 1 170 килограммов зарыбка карпа возрастом в 1 год и массой – около 100 граммов. В общей сложности это около 150 тысяч рыбин карпа.

У нас есть все необходимые ветеринарные документы с места получения зарыбки и экспертные заключения, подтверждающие отсутствие у рыбы опасных заболеваний и соответствие установленным нормативам,

– заверил заместитель директора по развитию инфраструктуры КП "Объединение парков культуры и отдыха Тернополя" Николай Ткач.

Восстановление экосистемы тернопольского озера: смотрите фото

Это уже второй раз в Тернополе занялись зарыбкой городского озера. В 2015 году в водоем вселили около четырех тонн малька карпа, толстолобика белого, пестрого и белого амура.