Вперше для очищення ставу, пригнічення розвитку синьо-зелених водоростей і збагачення води киснем у 2021 році провели біоремедіацію водойми суспензією хлорели й сценедесмуса. Це допомогло вирішити проблему цвітіння Тернопільського ставу впродовж усього літнього періоду.

До слова У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки

Відновлення екосистеми ставу

Після цього 4 листопада тут провели зариблення. Це наступний важливий крок для відновлення екосистеми міського озера.

Під час зариблення Тернопільського ставу у водойму випустили зокрема 1 170 кілограмів зарибка коропа віком в 1 рік і масою – близько 100 грамів. Загалом це близько 150 тисяч рибин коропа.

У нас є всі необхідні ветеринарні документи з місця отримання зарибку та експертні висновки, які підтверджують відсутність у риби небезпечних захворювань і відповідність установленим нормативам,

– запевнив заступник директора з розвитку інфраструктури КП "Об'єднання парків культури й відпочинку Тернополя" Микола Ткач.

Відновлення екосистеми тернопільського озера: дивіться фото

Зверніть увагу! Це вже вдруге в Тернополі зайнялися зарибненням міського озера. У 2015 році у водойму вселили близько чотирьох тонн малька коропа, товстолобика білого, строкатого і білого амура.