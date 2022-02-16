У берегов Новой Зеландии обнаружили редкого детеныша акулы-призрака

Новозеландские ученые обнаружили редкого детеныша акулы-призраки. Этот вид редок и малоисследован.

Акулу выловили на глубине около 1,2 километра недалеко от Южного острова. Невероятно, но детеныш только что вылупился.

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В чем важность находки

Команда впечатлена ​​редкой встречей. Член исследовательской группы Доктор Брит Финуччи заметила, что глубоководные виды, как правило, трудно найти, а такие, как акулы-призраки обычно довольно загадочны. Эта находка может углубить знания о ювенальной стадии и биологии вида. Более того, молодые особи могут демонстрировать характеристики, отличающиеся от взрослых.

Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований отмечают, что живот детеныша был полон яичного желтка. Это свидетельствует о том, что оно недавно вылупилось. Известно, что эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне, и питаются желтком, пока не будут готовы вылупиться.

Следующий шаг ученых – исследование вида, его генетических особенностей и других характеристик. Для этого они возьмут образец ткани акуленка.

Акулы-призраки – это вид рыб, тесно связанный с акулами и скатами. Их скелет в основном состоит из хрящей. Чаще всего химеровые живут на глубине, хотя некоторые виды – на мелководье в прибрежных водах.