Акулу виловили на глибині близько 1,2 кілометра недалеко від Південного острова. Неймовірно, та дитинча щойно вилупилося.

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У чому важливість знахідки

Команда вражена рідкісною зустріччю. Членкиня дослідницької групи Доктор Бріт Фінуччі зауважила, що глибоководні види, як правило, важко знайти, а такі, як акули-примари зазвичай досить загадкові. Ця знахідка вона може поглибити знання про ювенальну стадію та біологію виду. Ба більше, молоді особини можуть демонструвати характеристики, відмінні від дорослих.

Вчені з Національного інституту водних і атмосферних досліджень зауважують, що живіт дитинчати був сповнений яєчного жовтка. Це свідчить про те, що воно нещодавно вилупилося. Відомо, що ембріони акул-примар розвиваються в яйцевих капсулах, відкладених на морському дні, і харчуються жовтком, аж поки не будуть готові вилупитися.

Наступний крок вчених – дослідження виду, його генетичних особливостей та інших характеристик. Для цього вони візьмуть зразок тканини акуленяти.

Довідка: Акули-примари – це вид риб, що тісно пов'язаний з акулами та скатами. Їхній скелет здебільшого складається з хрящів. Найчастіше химерові живуть на глибині, хоча деякі види – на мілководді у прибережних водах.