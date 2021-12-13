В США лыжники и сноубордисты покорили склоны в костюмах Санта-Клауса

На горнолыжном курорте Sunday River Resort (Ньюри, штат Мэн) 232 человека оделись в костюмы Санта-Клауса и покорили склоны. Они объединились ради общих целей – собрать средства для местной некоммерческой организации.

Заезд состоялся в пределах ежегодного благотворительного мероприятия Santa Sunday. Участники катались как на лыжах, так и на сноубордах.

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О мероприятии

Каждый участник пожертвовал 20 долларов для участия в мероприятии. Горнолыжный курорт предоставил им однодневные билеты на подъемники, а также возможность посетить склоны повторно.

Благотворительная инициатива собрала более 5000 долларов для организации River Fund Maine. Ее цель – создать светлое экономическое будущее для сообщества, инвестируя в образование молодежи и используя рекреационные активы региона.

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