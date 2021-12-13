Заїзд відбувся у межах щорічного благодійного заходу Santa Sunday. Учасники каталися як на лижах, так і на сноубордах.

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Про захід

Кожен учасник пожертвував 20 доларів для участі у заході. Гірськолижний курорт надав їм одноденні квитки на витяги, а також можливість відвідати схили повторно.

Благодійна ініціатива зібрала понад 5000 доларів для організації River Fund Maine. Її мета – створити світле економічне майбутнє для спільноти, інвестуючи в освіту молоді та використовуючи рекреаційні активи регіону.

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