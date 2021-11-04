Зеленского просят повысить штрафы за выброшенный мусор
Источник:Офис Президента
На сайте Офиса Президента Украины появилась петиция о повышении штрафов за небрежно выброшенный мусор. В целом штрафы предлагают увеличить в 20 – 50 раз.
Автором петиции стал экоактивист из Харьковской области Артем Приходько – организатор экоакции "Чистые Уды". По состоянию на утро 4 ноября она набрала более 8 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч.
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Проблема мусора в Украине
Активист отмечает, что по данным Министерства развития общин и территорий Украины, только в 2020 году обнаружили 22,6 тысяч несанкционированных свалок, занявших площадь более полутысячи гектара.
При этом штрафы остаются скудными. Приходько приводит пример, что когда предприятие вывезет свой мусор в лес, больше потратит на горючее, чем на штраф за свои действия.
А каждый обычный гражданин, выбрасывающий из окна автомобиля пустую бутылку, не боится понести ответственность, поскольку сумму штрафа он может с легкостью найти в своем кошельке.
– заявил экоактивист.
Штрафы следует повысить
Чтобы решить проблему обращения с бытовыми отходами, Артем Приходько предлагает существенно увеличить штрафы для тех, кто ненадлежащим образом утилизирует свой мусор:
- за выброшенный мусор физическими лицами: 14 450 – 29 750 гривен;
- за выброшенный мусор физическими лицами у водоемов: 17 тысяч – 34 тысяч гривен;
- штраф за выброшенный мусор для юридических лиц: 68 тысяч – 98 тысяч гривен;
- за выброшенный мусор юридическими лицами у водоемов: 136 тысяч – 197 200 гривен.
"Увеличение размеров штрафов стало бы движущимся рычагом влияния на сознание граждан и послужило бы дополнительным источником финансирования сферы экологии, защиты природных ресурсов и сферы сортировки бытовых отходов", – резюмировал активист.