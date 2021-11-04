Автором петиції став екоактивіст з Харківщини Артем Приходько – організатор екоакції "Чисті Уди". Станом на ранок 4 листопада вона набрала понад 8 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч.

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Проблема сміття в Україні

Активіст зазначає, що за даними Міністерства розвитку громад і територій України, лише у 2020 році виявили 22,6 тисячі несанкціонованих звалищ, що зайняли площу понад пів тисячі гектара.

При цьому штрафи залишаються мізерними. Приходько наводить приклад, що коли підприємство вивезе своє сміття в ліс, то більше витратить на пальне, ніж на штраф за свої дії.

А кожен звичайний громадянин, який викидає з вікна автомобіля пусту пляшку, не боїться понести відповідальність, оскільки суму штрафу він може з легкістю знайти в своєму гаманці,

– заявив екоактивіст.

Штрафи слід підвищити

Щоб вирішити проблему поводження з побутовими відходами, Артем Приходько пропонує суттєво збільшити штрафи для тих, хто неналежним чином "утилізує" своє сміття:

за викинуте сміття фізичними особами: 14 450 – 29 750 гривень;

за викинуте сміття фізичними особами біля водойм: 17 тисяч – 34 тисячі гривень;

штраф за викинуте сміття для юридичних осіб: 68 тисяч – 98 тисяч гривень;

за викинуте сміття юридичними особами біля водойм: 136 тисяч – 197 200 гривень.

"Збільшення розмірів штрафів стало б рухомим важелем впливу на свідомість громадян та послугувало б додатковим джерелом фінансування сфери екології, захисту природних ресурсів та сфери сортування побутових відходів", – резюмував активіст.