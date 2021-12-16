Ученые заявили об опасности новогодних елок

Британские ученые предупредили об опасности живых новогодних елок. Угрозу ученые назвали "синдромом новогодних елок", а спровоцирован он крохотными аллергенами, скрывающимися в елке.

Группа ученых из Медицинского университета проанализировала вырезки из 28 елок, в том числе иглы и кори разных видов.

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Синдром рождественской елки

По словам экспертов, аллергены и 53 вида плесени, содержащиеся в каждой елке, провоцируют у человека головную боль. Если у вас синдром рождественской елки, то, скорее всего, вам будут досаждать насморк, сопение и чихание.

Головные боли и боли в ушах также характерны для людей, страдающих аллергией. Это может испортить ваши праздничные развлечения, если вы собираетесь пойти на рождественскую вечеринку.

На синтетических деревьях также могут присутствовать аллергены, такие как пыль и плесень. Эта комбинация аллергенов может сделать украшение елки настоящей бедой,

– заявил эксперт по воздушно-капельным аллергенам Макс Вайзберг.

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