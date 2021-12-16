Група вчених з Медичного університету проаналізувала вирізки з 28 ялинок, зокрема голки та кору, різних видів.

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Синдром різдвяної ялинки

За словами експертів, алергени і 53 види цвілі, що містяться в кожній ялинці, провокують у людини головний біль. Якщо у вас синдром різдвяної ялинки, то, найімовірніше, вам докучатимуть нежить, сопіння й чхання.

Головні болі та болі у вухах також характерні для людей, які страждають на алергію. Це може зіпсувати ваші святкові розваги, якщо ви плануєте піти на різдвяну вечірку.

На синтетичних деревах також можуть бути присутні алергени, такі як пил і цвіль. Ця комбінація алергенів може зробити прикрашання ялинки справжньою бідою,

– заявив експерт з повітряно-крапельних алергенів Макс Вайзберг.

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