Украина будет экспортировать продукцию птицеводства в Иорданию

Украина и Иордания согласовали форму сертификата на экспорт продукции птицеводства. Документ устанавливает зонирование территории Украины для бесперебойной торговли продукцией птицеводства.

Это решение является важным для украинских экспортеров мяса птицы. Так, Украина будет обеспечивать потребителей Иордании мясом, субпродуктами и другими продуктами птицеводства.

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Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверены в бесперебойном снабжении продукции из Украины,

– отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Детали

Переговоры с иорданской стороной вели дипломаты Министерства иностранных дел Украины и специалисты Госпродпотребслужбы. Ведомства плодотворно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывают поддержку производителям, устраняют технические препятствия в торговле и являются гарантами соблюдения требований стран-партнеров.

Другие договоренности

Сегодня Украина входит в Топ-10 мировых экспортеров курятины и имеет статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы.

За последнее время Украина и Иордания утвердили несколько сертификатов на экспорт: