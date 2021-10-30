Украина присоединилась к инициативе Glоbаl Меthаnе Рledge: почему это важно

Украина присоединилась к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана Global Methane Pledge. Главная цель – разработка и внедрение комплекса действий, направленных на снижение негативного влияния выбросов на окружающую среду.

Свою позицию Украина официально представит на Конференции сторон Парижского соглашения в городе Глазго 30 октября – 14 ноября 2021 года.

Важно Сортировка и переработка в МакДональдз: как использованная бумага снова становится полезной

Global Methane Pledge Глобальная инициатива по сокращению выбросов метана, основанных ЕС и США. Инициатива направлена ​​на достижение целей сокращения выбросов метана и усиления международного сотрудничества в этом направлении. Сегодня программу поддерживают 32 страны мира, в том числе Канада, Аргентина, Гана, Индонезия, Ирак, Италия, Мексика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Почему это важно

Метан – один из самых мощных парниковых газов, накапливающийся в атмосфере. Это одна из основных причин роста средней температуры воздуха на 1,0°C со времен доиндустриального периода.

Для Украины декарбонизация экономики – важный ориентир в экономическом развитии страны на следующее десятилетие. Следовательно, предполагается разработка соответствующей стратегии в следующих областях:

добыча и транспортировка ископаемых топлив;

сельское хозяйство;

управление отходами.

Согласно исследованию "Глобальный аудит метана", проведенному Коалицией по вопросам климата и чистого воздуха и Программой ООН по окружающей среде UNEP, сокращение выбросов метана на 45% в этом десятилетии позволит: