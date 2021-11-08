Чаще всего экзопреступления осуществляются ради обычной выгоды, а также из-за служебной халатности. Главная цель ДБР – выявлять и предотвращать опасные действия со стороны коррумпированных чиновников, злоупотребляющих своими полномочиями.

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Красноречивые цифры

ДБР сообщило о подозрении в совершении экологических уголовных правонарушений 334 лицам. В настоящее время в суд направлено 147 обвинительных актов. Среди фигурантов: 2 госслужащих категории "А"; 9 полицейских; 1 пограничник; 198 работников Государственной лесной охраны; 6 работников Государственного рыбного агентства; 3 военнослужащих; 1 работник Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и 72 других лиц.

Суммы убытков