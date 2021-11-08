В Украине подсчитали сумму ущерба от экологических преступлений
Источник:Государственное бюро расследований
Государство потеряло от экологических преступлений более 404 миллионов гривен. В частности, возмещено – более 49 миллионов гривен.
Чаще всего экзопреступления осуществляются ради обычной выгоды, а также из-за служебной халатности. Главная цель ДБР – выявлять и предотвращать опасные действия со стороны коррумпированных чиновников, злоупотребляющих своими полномочиями.
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Красноречивые цифры
ДБР сообщило о подозрении в совершении экологических уголовных правонарушений 334 лицам. В настоящее время в суд направлено 147 обвинительных актов. Среди фигурантов: 2 госслужащих категории "А"; 9 полицейских; 1 пограничник; 198 работников Государственной лесной охраны; 6 работников Государственного рыбного агентства; 3 военнослужащих; 1 работник Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и 72 других лиц.
Суммы убытков
- 100 миллионов гривен – на такую сумму Государственному бюро расследований удалось предотвратить незаконное выведение земель лесного фонда в частную собственность;
- 87 миллионов гривен – ущерб, нанесенный в результате незаконных рубок должностными лицами ГП СЛП "Киевоблагролес";
- 24 миллиона гривен – ущерб, нанесенный из-за служебной халатности директора лесхоза на Львовщине;
- 8 миллионов гривен – ущерб, причиненный из-за служебной халатности чиновников госпредприятия "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство";
- 13 миллионов гривен – ущерб, нанесенный масштабными незаконными вырубками в Киевской области.