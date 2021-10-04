В Украине создали первую онлайн-карту крафтовых производителей: чем интересна
Источник:"Дороги гурманов"
В Украине запустили уникальную гастрономическую карту "Дороги гурманов". В нее уже вошло 130 производителей со всей страны, а впоследствии это число будет только расти.
Главная цель диджитал-проекта – развитие внутреннего гастротуризма. Так, украинцы смогут ознакомиться с самыми вкусными заведениями, а производители – найти настоящих ценителей своей продукции.
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Почему это важно
Сегодня в Украине стремительно развивается отрасль фермерских хозяйств. Однако ключевая проблема заключается в том, что крафтовые производители не всегда имеют ресурсы, чтобы заявить о себе и популяризировать свой продукт среди широкой общественности. Именно поэтому гастрокарта – это эффективное решение.
С помощью карты все желающие смогут познакомиться с отечественными производителями:
- фруктов;
- овощей;
- меда;
- яиц;
- сыра;
- мяса;
- рыбы;
- устриц;
- улиток;
- пива;
- вина.
На сайте вы найдете информацию об украинских производителях / Скриншот с сайта "Дороги гурманов"
Авторы проекта подчеркивают, что пандемия COVID-19 не только ограничила возможности заграничных путешествий, но и дала толчок внутреннему туризму.
Путешествуя по Европе, все пытаются обязательно заехать в венгерское должно шато или в немецкую крафтовую пивоварню. Так почему же не делать то же самое в Украине ?,
– отметил соучредитель проекта Юрий Шумахер.
Гастрокарта "Дороги гурманов" / Скриншот с сайта "Дороги гурманов"