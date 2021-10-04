В Україні створили першу онлайн-мапу крафтових виробників: чим цікава

В Україні запустили унікальну гастрономічну мапу "Дороги гурманів". До неї вже увійшло 130 виробників з усієї країни, а згодом це число лише зростатиме.

Головна мета діджитал-проєкту – розвиток внутрішнього гастротуризму. Так, українці зможуть ознайомитися з найсмачнішими закладами, а виробники – знайти справжніх поціновувачів своєї продукції.

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Чому це важливо

Сьогодні в Україні стрімко розвивається галузь фермерських господарств. Однак ключова проблема полягає в тому, що крафтові виробники не завжди мають ресурси, аби заявити про себе та популяризувати свій продукт серед широкого загалу. Саме тому гастромапа – це дієве рішення.

За допомогою мапи усі охочі зможуть познайомитися з вітчизняними виробниками:

фруктів;

овочів;

меду;

яєць;

сиру;

м'яса;

риби;

устриць;

равликів;

пива;

вина.

На сайті ви знайдете інформацію про українських виробників / Скриншот з сайту "Дороги гурманів"

Автори проєкту підкреслюють, що пандемія COVID-19 не лише обмежила можливості закордонних мандрівок, а й надала поштовх внутрішньому туризму.

Подорожуючи Європою, всі намагаються обов'язково заїхати в угорське винне шато або в німецьку крафтову броварню. То чому ж не робити те саме в Україні?,

– відзначив співзасновник проєкту Юрій Шумахер.

Гастромапа "Дороги гурманів" / Скриншот з сайту "Дороги гурманів"