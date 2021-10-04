В Україні створили першу онлайн-мапу крафтових виробників: чим цікава
Джерело:"Дороги гурманів"
В Україні запустили унікальну гастрономічну мапу "Дороги гурманів". До неї вже увійшло 130 виробників з усієї країни, а згодом це число лише зростатиме.
Головна мета діджитал-проєкту – розвиток внутрішнього гастротуризму. Так, українці зможуть ознайомитися з найсмачнішими закладами, а виробники – знайти справжніх поціновувачів своєї продукції.
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Чому це важливо
Сьогодні в Україні стрімко розвивається галузь фермерських господарств. Однак ключова проблема полягає в тому, що крафтові виробники не завжди мають ресурси, аби заявити про себе та популяризувати свій продукт серед широкого загалу. Саме тому гастромапа – це дієве рішення.
За допомогою мапи усі охочі зможуть познайомитися з вітчизняними виробниками:
- фруктів;
- овочів;
- меду;
- яєць;
- сиру;
- м'яса;
- риби;
- устриць;
- равликів;
- пива;
- вина.
На сайті ви знайдете інформацію про українських виробників / Скриншот з сайту "Дороги гурманів"
Автори проєкту підкреслюють, що пандемія COVID-19 не лише обмежила можливості закордонних мандрівок, а й надала поштовх внутрішньому туризму.
Подорожуючи Європою, всі намагаються обов'язково заїхати в угорське винне шато або в німецьку крафтову броварню. То чому ж не робити те саме в Україні?,
– відзначив співзасновник проєкту Юрій Шумахер.
Гастромапа "Дороги гурманів" / Скриншот з сайту "Дороги гурманів"