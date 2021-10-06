Сухие листья, трава и пищевые отходы могут представлять огромную угрозу для окружающей среды. В то же время, все это может стать ценным ресурсом.

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Почему это важно

Обучение полезно для людей, которые:

устали объяснять соседям, почему не стоит выбрасывать мусор в один бак;

мечтают о том, чтобы отходы возле дома не раздражали;

стремятся понять, как неправильное управление отходами влияет на климат;

интересуются темой сохранения окружающей среды;

хотят узнать о практиках компостирования в Украине и мире.

Детали

Инициативу внедряет общественная организация PLATO совместно с ПРООН. Участие в обучении "Сафари для общин: компостирование в городах" смогут принять жители многоквартирных домов.

Участники получат неоценимые знания, экспертную поддержку и понимание того, как превратить отходы в доходы. Организаторы проведут тестирование, по результатам которого лучшие участники получат сертификаты "сафари-послов по компостированию".

Кроме того, в рамках отдельного конкурса выберут многоквартирный дом, для жителей которого установят компостировочную площадку и разработают бизнес-модель по реализации компоста.

Обучение стартует 19 октября и будет продолжаться 3 дня. Курс является бесплатным, поэтому присоединиться могут учи желающие. Чтобы принять участие в проектах – зарегистрируйтесь по ссылке. Авторы инициативы призывают распространять информацию в соцмерержах и среди друзей.