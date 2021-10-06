В Украине запускают обучение по компостированию отходов: принять участие
Источник:PLATO
Традиционно с приходом осени активисты пытаются привлечь внимание общественности к проблеме обращения с отходами. Так, украинцам предлагают принять участие в онлайн-курсе, в рамках которого их будут учить компостировать органику.
Сухие листья, трава и пищевые отходы могут представлять огромную угрозу для окружающей среды. В то же время, все это может стать ценным ресурсом.
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Почему это важно
Обучение полезно для людей, которые:
- устали объяснять соседям, почему не стоит выбрасывать мусор в один бак;
- мечтают о том, чтобы отходы возле дома не раздражали;
- стремятся понять, как неправильное управление отходами влияет на климат;
- интересуются темой сохранения окружающей среды;
- хотят узнать о практиках компостирования в Украине и мире.
Детали
Инициативу внедряет общественная организация PLATO совместно с ПРООН. Участие в обучении "Сафари для общин: компостирование в городах" смогут принять жители многоквартирных домов.
Участники получат неоценимые знания, экспертную поддержку и понимание того, как превратить отходы в доходы. Организаторы проведут тестирование, по результатам которого лучшие участники получат сертификаты "сафари-послов по компостированию".
Кроме того, в рамках отдельного конкурса выберут многоквартирный дом, для жителей которого установят компостировочную площадку и разработают бизнес-модель по реализации компоста.Обучение стартует 19 октября и будет продолжаться 3 дня. Курс является бесплатным, поэтому присоединиться могут учи желающие. Чтобы принять участие в проектах – зарегистрируйтесь по ссылке. Авторы инициативы призывают распространять информацию в соцмерержах и среди друзей.