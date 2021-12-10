Такая практика широко распространена за границей. Однако в Украине подобное решение вводится впервые.

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Цель разработчиков – развивать культуру благотворительности. Таким образом, можно продемонстрировать, что помогать другим – просто и весело.

Благотворительность – это не обязательно слезы и страдания. Мы должны отходить от этого стереотипа. Наша цель сделать добродетель – нормой жизни,

– говорит Валерия Татарчук, инициатор создания фандрейзинговой платформы MEETING.ME и основательница благотворительного фонда "Твоя Опора".

Как это будет работать

Благотворительные фонды и другие организации смогут организовать сбор пожертвований на свои проекты, создавая аукционы встреч. Лотами будут выступать звезды, блоггеры, эксперты, инфлюэнсеры, представители бизнеса.

Организаторы отмечают, что особое внимание будет уделено прозрачности. Так, каждый, кто запустит сбор средств, должен будет отчитаться о его результатах и ​​продемонстрировать, что вырученные средства действительно были направлены на благотворительность.

Справка: Платформа MEETING.ME основана благотворительным фондом "Твоя опора" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).