Ключевая задача – изменить отношение к женщинам третьего возраста, ведь нередко женщины сталкиваются с игнорированием со стороны общества и работодателей. По мнению организаторов инициативы, женщина заслуживает уважения, любви и положительного отношения – независимо от того, сколько ей лет.

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Что известно

Помощь будут оказывать психолог Наталья Пидлисна, культуролог Людмила Гарбуз и социальный работник Елена Девис. Первые шаги для достижения большой цели уже сделаны. Так, в декабре начали работу тестовые психотерапевтические группы для 30 женщин. На занятиях они учились принимать свой возраст, изменения в организме и теле и положительно относиться к этому. Впоследствии они будут осваивать лидерство с целью создания антиэйджистского движения во всех регионах Украины, а также способствовать положительным изменениям в политике страны в отношении женщин предпенсионного и пенсионного возраста.

"Женщины, которые были экспертами до 50 лет, не становятся после глупыми, нетрудолюбивыми и нетехнологичными. Напротив, они имеют больше опыта и навыков, чем младшие коллеги. Поэтому не надо списывать нас, мы сами хотим решать – или работать нам после пенсии, или заниматься своим хобби и ухаживать за внуками", – говорит социальная работница Елена Дэвис.

Вскоре анонсируют набор в следующие группы. Подробности можно найти на странице сообщества "Сила возраста женщин" в Facebook. Частью проекта уже стали 1200 женщин со всей Украины.