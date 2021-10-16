В Украине запустили учебную программу для руководителей членских бизнес-объединений

В Украине стартовала программа обучения для руководителей 27 членских бизнес-объединений. Цель курса – ускорить развитие сектора микро-, малых и средних предприятий в Украине и повысить его конкурентоспособность.

Курс запустила Программа развития ООН (ПРООН) в Украине совместно с Министерством экономики Украины при поддержке Швейцарии. Это часть второй фазы проекту ПРООН "Укрепление членских бизнес-объединений микро-, малых и средних предприятий в Украине".

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Это история о лидерах, о вашем развитии и развитии вашего потенциала. Но это, в том же числе, о ваших команды, о том, как ваши люди будут развиваться вместе с вами и работать на создание стратегии,

– подчеркнул заместитель декана kmbs Эдуард Мальцев.

Детали

Учебная программа будет проходить в Киево-Могилянской бизнес-школе, что позволит построить уникальный нетворкинг с руководителями всех партнерских бизнес-объединений и выпускниками программ МВА. Предварительно, обучение продлится 9 месяцев. За это время состоится учредительный однодневный модуль и 9 двухдневных модулей на 3 интегрированных уровнях: лидер, специалист и слушатель.

Что предлагает программа

необходимые знания и практические навыки для развития организационной, управленческой и финансовой состоятельности своих бизнес-объединений;

положительное влияние на организационную и финансовую стабильность бизнес-объединений;

возможность стать центрами правдивой информации для тысяч предпринимателей;

развитие конструктивного сотрудничества с правительственными структурами;

участие в формировании государственной политики, направленной на развитие сектора ММСП.

По мнению преподавательницы kmbs Елены Сапожков, успешное управление возможно тогда, когда у сотрудника и каждого члена организации абсолютно естественное восприятие общей цели как своей.