Курс запустила Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з Міністерством економіки України за підтримки Швейцарії. Це частина другої фази проєкту ПРООН "Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні".

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Це історія про лідерів, про ваш розвиток і розвиток вашого потенціалу. Але це, в тому ж числі, про ваші команди, про те, як ваші люди будуть розвиватися разом з вами та працюватимуть на створення стратегії,

– підкреслив заступник декана kmbs Едуард Мальцев.

Деталі

Навчальна програма проходитиме у Києво-Могилянській бізнес-школі, що дасть можливість побудувати унікальний нетворкінг із керівниками усіх партнерських бізнес-об'єднань та випускниками програм МВА. Попередньо, навчання триватиме дев'ять місяців. За цей час відбудеться установчий одноденний модуль та дев'ять дводенних модулів на трьох інтегрованих рівнях: лідер/ка, фахівець/чиня та слухач/ка.

На думку викладачки kmbs Олени Сапожкової, успішне управління можливе тоді, коли у співробітника і кожного члена організації є абсолютно природнє сприйняття загальної мети як своєї.

Що пропонує програма